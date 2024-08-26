Белгородский чиновник ушёл добровольцем на СВО
Белгородский чиновник Чарыков заявил, что отправляется на фронт
Вячеслав Гладков жмёт руку Андрею Чарыкову, отправляющемуся на фронт. Скриншот © VK / Вячеслав Гладков
Начальник отдела правового управления правительства Белгородской области Андрей Чарыков решил принять непосредственное участие в специальной военной операции, записавшись в добровольцы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания с региональным правительством, трансляция которого велась в VK.
«Решение Андрея Александровича заслуживает особого уважения. Очень важный объём работы он выполнял. Настоящее мужское решение. Очень благодарен за пример, который показывает подрастающему поколению. Желаем выполнения всех боевых задач и ждём возвращения с победой домой. Надеюсь, что это уже не за горами», — сказал глава области.
Ранее такое же решение принял глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин, оставивший свой пост ради участия в спецоперации. Он назвал происходящее «временем больших испытаний», заявив, что каждому россиянину пора расставить приоритеты.