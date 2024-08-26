Белгородский чиновник ушёл добровольцем на СВО

Начальник отдела правового управления правительства Белгородской области Андрей Чарыков решил принять непосредственное участие в специальной военной операции, записавшись в добровольцы. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков во время совещания с региональным правительством, трансляция которого велась в VK.

«Решение Андрея Александровича заслуживает особого уважения. Очень важный объём работы он выполнял. Настоящее мужское решение. Очень благодарен за пример, который показывает подрастающему поколению. Желаем выполнения всех боевых задач и ждём возвращения с победой домой. Надеюсь, что это уже не за горами», — сказал глава области.