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«Время больших испытаний»: Курский чиновник добровольцем ушёл на СВО мстить за земляков

Глава Дмитриевского района Курской области ушёл с поста и отправился на фронт

21 августа, 18:59
Алексей Рябыкин. Обложка © Telegram / Алексей Рябыкин

Алексей Рябыкин. Обложка © Telegram / Алексей Рябыкин

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин покинул свой пост и добровольцем отправился на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Состоялось заседание Представительного Собрания Дмитриевского района, на котором депутаты единогласно поддержали моё решение о досрочном прекращении полномочий в связи с выполнением задач в добровольческом формировании на территории южного федерального округа», — написал политик.

Он объяснил своё решение последними событиями в регионе, когда отряды ВСУ попытались пробраться вглубь России через Курскую область. Рябыкин назвал происходящее «временем больших испытаний» и подчеркнул, что каждому россиянину пора расставить приоритеты.

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Напомним, украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время противник потерял свыше 4 130 солдат. По последним данным, в результате украинской атаки погиб 31 мирный житель, ещё 143 госпитализированы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ происходило при полной поддержке и одобрении со стороны Запада. Замглавы Главного военно-политического управления ВС ФР, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, комментируя текущую ситуацию в Курской области, сообщил, что ВС РФ блокировали вражеские формирования и выдавливают противника из населённых пунктов.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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