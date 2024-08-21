«Время больших испытаний»: Курский чиновник добровольцем ушёл на СВО мстить за земляков
Глава Дмитриевского района Курской области ушёл с поста и отправился на фронт
Алексей Рябыкин. Обложка © Telegram / Алексей Рябыкин
Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин покинул свой пост и добровольцем отправился на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.
«Состоялось заседание Представительного Собрания Дмитриевского района, на котором депутаты единогласно поддержали моё решение о досрочном прекращении полномочий в связи с выполнением задач в добровольческом формировании на территории южного федерального округа», — написал политик.
Он объяснил своё решение последними событиями в регионе, когда отряды ВСУ попытались пробраться вглубь России через Курскую область. Рябыкин назвал происходящее «временем больших испытаний» и подчеркнул, что каждому россиянину пора расставить приоритеты.
Напомним, украинские войска атаковали Курскую область 6 августа, бои в приграничье региона продолжаются до сих пор. За это время противник потерял свыше 4 130 солдат. По последним данным, в результате украинской атаки погиб 31 мирный житель, ещё 143 госпитализированы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что вторжение ВСУ происходило при полной поддержке и одобрении со стороны Запада. Замглавы Главного военно-политического управления ВС ФР, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов, комментируя текущую ситуацию в Курской области, сообщил, что ВС РФ блокировали вражеские формирования и выдавливают противника из населённых пунктов.