«Время больших испытаний»: Курский чиновник добровольцем ушёл на СВО мстить за земляков Глава Дмитриевского района Курской области ушёл с поста и отправился на фронт 21 августа, 18:59 Алексей Рябыкин. Обложка © Telegram / Алексей Рябыкин

Глава Дмитриевского района Курской области Алексей Рябыкин покинул свой пост и добровольцем отправился на фронт, подписав контракт с Минобороны РФ. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

«Состоялось заседание Представительного Собрания Дмитриевского района, на котором депутаты единогласно поддержали моё решение о досрочном прекращении полномочий в связи с выполнением задач в добровольческом формировании на территории южного федерального округа», — написал политик.

Он объяснил своё решение последними событиями в регионе, когда отряды ВСУ попытались пробраться вглубь России через Курскую область. Рябыкин назвал происходящее «временем больших испытаний» и подчеркнул, что каждому россиянину пора расставить приоритеты.

Авторы Татьяна Миссуми