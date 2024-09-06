Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО

Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону проведения СВО. По данным SHOT , адвокаты бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) добились у профильных ведомств всех разрешений.

Фактически этот вопрос уже решён, остался лишь ряд формальностей. Где именно будет служить Гиркин, пока неизвестно.