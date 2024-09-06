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6 сентября, 11:06
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Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО

SHOT: Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы

Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону проведения СВО. По данным SHOT, адвокаты бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) добились у профильных ведомств всех разрешений.

Фактически этот вопрос уже решён, остался лишь ряд формальностей. Где именно будет служить Гиркин, пока неизвестно.

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Напомним, Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Бывшему министру обороны ДНР предъявили обвинения в экстремизме и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Гиркин не признал вину. В конце января его приговорили к четырём годам лишения свободы.

Матвей Константинов
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