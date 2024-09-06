Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО
SHOT: Игорь Стрелков выходит из колонии и отправляется в зону СВО
Игорь Стрелков в зале суда в Москве. Обложка © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Игорь Стрелков (Гиркин) выходит из колонии и отправляется в зону проведения СВО. По данным SHOT, адвокаты бывшего министра обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) добились у профильных ведомств всех разрешений.
Фактически этот вопрос уже решён, остался лишь ряд формальностей. Где именно будет служить Гиркин, пока неизвестно.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Бывшему министру обороны ДНР предъявили обвинения в экстремизме и отправили в московское СИЗО «Лефортово». Гиркин не признал вину. В конце января его приговорили к четырём годам лишения свободы.