ФСИН опровергла признание Стрелкова склонным к побегу
УФСИН: Стрелкова не ставили на профилактический учёт как склонного к побегу
Игорь Стрелков. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
В УФСИН опровергли информацию о постановке бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова на учёт как склонного к побегу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.
«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осуждённого Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учёт как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В УФСИН отметили, что осуждённый Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.
Ранее жена бывшего министра обороны ДНР Игоря (Гиркина) Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её супруга признали склонным к побегу. По её мнению, это было сделано с целью лишить Стрелкова права на УДО. Напомним, что Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинения в призывах к экстремизму, после чего отправили в московское СИЗО "Лефортово". Гиркин вину не признавал, дело рассматривалось в закрытом режиме. 25 января суд приговорил его к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Ранее его перевели в колонию для бывших силовиков в Кировской области.