ФСИН опровергла признание Стрелкова склонным к побегу

В УФСИН опровергли информацию о постановке бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова на учёт как склонного к побегу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осуждённого Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учёт как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.