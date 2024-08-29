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Регион
29 августа, 08:14

ФСИН опровергла признание Стрелкова склонным к побегу

УФСИН: Стрелкова не ставили на профилактический учёт как склонного к побегу

Игорь Стрелков. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

Игорь Стрелков. Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV

В УФСИН опровергли информацию о постановке бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова на учёт как склонного к побегу. Об этом сообщила пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Распространяемая в Telegram-каналах информация о том, что осуждённого Игоря Стрелкова администрация исправительного учреждения поставила на профилактический учёт как склонного к совершению побега, не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В УФСИН отметили, что осуждённый Стрелков отбывает наказание в соответствии с действующим законодательством.

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Ранее жена бывшего министра обороны ДНР Игоря (Гиркина) Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её супруга признали склонным к побегу. По её мнению, это было сделано с целью лишить Стрелкова права на УДО. Напомним, что Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинения в призывах к экстремизму, после чего отправили в московское СИЗО "Лефортово". Гиркин вину не признавал, дело рассматривалось в закрытом режиме. 25 января суд приговорил его к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Ранее его перевели в колонию для бывших силовиков в Кировской области.

Николай Рюмин
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