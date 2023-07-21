Задержан Гиркин-Стрелков
РБК сообщило о задержании Гиркина-Стрелкова
Военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. Ранее Лайф сообщал, что его проверяют по статье о дискредитации ВС РФ, хотя сам он говорил журналистам, что не боится результатов проверки.
По данным РБК, Стрелкова забрали из его квартиры около полудня. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят там обыск.
Информацию о задержании Стрелкова подтвердил его адвокат. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов или СК пока не поступало.
Игорь Стрелков (Гиркин) — бывший сотрудник органов ФСБ России, военный пенсионер, руководитель общественного движения "Новороссия". Получил широкую известность как активный участник вооружённого конфликта на востоке Украины, политический деятель Донецкой Народной Республики. Какое-то время Гиркин участвовал и в СВО. Евгений Пригожин даже приглашал его в "Вагнер", чтобы доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт. Стрелков предложения не принял.