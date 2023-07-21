Задержан Гиркин-Стрелков

По данным РБК , Стрелкова забрали из его квартиры около полудня. Сейчас сотрудники Следственного комитета проводят там обыск.

Информацию о задержании Стрелкова подтвердил его адвокат. Официальных комментариев со стороны правоохранительных органов или СК пока не поступало.

Игорь Стрелков (Гиркин) — бывший сотрудник органов ФСБ России, военный пенсионер, руководитель общественного движения "Новороссия". Получил широкую известность как активный участник вооружённого конфликта на востоке Украины, политический деятель Донецкой Народной Республики. Какое-то время Гиркин участвовал и в СВО. Евгений Пригожин даже приглашал его в "Вагнер", чтобы доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт. Стрелков предложения не принял.