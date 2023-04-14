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14 апреля, 11:54

Пригожин оценил шансы Гиркина-Стрелкова вступить в "Вагнер" после проверки МВД

Пригожин: Шансов у Гиркина-Стрелкова попасть в ЧВК "Вагнер" нет

<p>Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко, © ТАСС / Михаил Метцель</p>

Обложка © ТАСС / Роман Демьяненко, © ТАСС / Михаил Метцель

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Гиркина-Стрелкова нет шансов вступить в отряды после проверки по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пригожин — о шансах Гиркина-Стрелкова попасть в ЧВК "Вагнер". Видео © Telegram / SHOT

"Шансов попасть в ЧВК "Вагнер" [у Гиркина-Стрелкова] ноль. <...> Мы не берём заключённых из зон теперь", — сказал он.

Пригожин отметил, что ранее предлагал Гиркину-Стрелкову вступить в ЧВК "Вагнер", но тот отказался, поведя себя "как законченный трус", а таких в отряд не берут. Туда также не попадают и обиженные люди, добавил бизнесмен.

"Теперь моё личное мнение: законченный ублюдок, болтун, бесполезное существо", — заключил Пригожин.

Гиркин-Стрелков заявил, что не боится проверок по статье о дискредитации ВС РФ

Гиркин-Стрелков заявил, что не боится проверок по статье о дискредитации ВС РФ

Напомним, в январе Пригожин пригласил Игоря (Гиркина) Стрелкова в ЧВК "Вагнер", причём не рядовым, а руководителем одного из штурмовых подразделений. Однако Стрелков его предложение не принял. Свой отказ он объяснил тем, что Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью". А сегодня Лайф писал о том, что Игоря Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. В полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях.

Светлана Оперук
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