Пригожин оценил шансы Гиркина-Стрелкова вступить в "Вагнер" после проверки МВД

Глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что у военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Гиркина-Стрелкова нет шансов вступить в отряды после проверки по статье о дискредитации ВС РФ. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Пригожин — о шансах Гиркина-Стрелкова попасть в ЧВК "Вагнер". Видео © Telegram / SHOT

"Шансов попасть в ЧВК "Вагнер" [у Гиркина-Стрелкова] ноль. <...> Мы не берём заключённых из зон теперь", — сказал он.

Пригожин отметил, что ранее предлагал Гиркину-Стрелкову вступить в ЧВК "Вагнер", но тот отказался, поведя себя "как законченный трус", а таких в отряд не берут. Туда также не попадают и обиженные люди, добавил бизнесмен.