Гиркин-Стрелков заявил, что не боится проверок по статье о дискредитации ВС РФ

Военный пенсионер и бывший руководитель общественного движения "Новороссия" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не волнуется из-за проверок МВД. Об этом сообщает SHOT .

По его словам, по закону на него может написать заявление любой человек. Гиркин-Стрелков указал, что готов к проверкам, если кому-то что-то не понравилось. Сейчас он находится в Москве.