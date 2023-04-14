КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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14 апреля, 08:55

Гиркин-Стрелков заявил, что не боится проверок по статье о дискредитации ВС РФ

Военный пенсионер и бывший руководитель общественного движения "Новороссия" Игорь Гиркин-Стрелков заявил, что не волнуется из-за проверок МВД. Об этом сообщает SHOT.

По его словам, по закону на него может написать заявление любой человек. Гиркин-Стрелков указал, что готов к проверкам, если кому-то что-то не понравилось. Сейчас он находится в Москве.

Генпрокуратуру призвали проверить Козловского по статье о дискредитации армии

Генпрокуратуру призвали проверить Козловского по статье о дискредитации армии

Ранее Лайф писал о том, что Игоря Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. В полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях.

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VK / Игорь Стрелков

Илья Суриков
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