Военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Как сообщает SHOT, в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его "Клуб рассерженных патриотов", где тот "в открытую критикует руководство страны".