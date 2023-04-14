КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

14 апреля, 07:18

Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ

<p>Игорь Гиркин-Стрелков и сам побывал на СВО, а теперь критикует. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Igor_Ivanovich_Strelkov_Yekaterinburg1.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Игорь Гиркин-Стрелков и сам побывал на СВО, а теперь критикует. Фото © Wikipedia

Военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Как сообщает SHOT, в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его "Клуб рассерженных патриотов", где тот "в открытую критикует руководство страны".

Кроме того, заявительница недовольна, что Гиркин-Стрелков собирает деньги якобы на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.

Стрелков ответил на призыв Рогозина "показать, что мужик"

Стрелков ответил на призыв Рогозина "показать, что мужик"

Ранее Лайф писал, что Пригожин пригласил Игоря (Гиркина) Стрелкова в ЧВК "Вагнер", причём не рядовым, а руководителем одного из штурмовых подразделений. Однако Стрелков его предложение не принял. Свой отказ он объяснил тем, что Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью".

Марина Калегина
  • Новости
  • Игорь (Гиркин) Стрелков
  • Законы
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров