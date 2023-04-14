Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ
Игорь Гиркин-Стрелков и сам побывал на СВО, а теперь критикует. Фото © Wikipedia
Военного пенсионера и экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ. Как сообщает SHOT, в полицию обратилась москвичка, которую возмутили публикации экс-министра обороны ДНР в соцсетях, а также его "Клуб рассерженных патриотов", где тот "в открытую критикует руководство страны".
Кроме того, заявительница недовольна, что Гиркин-Стрелков собирает деньги якобы на нужды СВО, но куда они идут при этом, не отчитывается.
Ранее Лайф писал, что Пригожин пригласил Игоря (Гиркина) Стрелкова в ЧВК "Вагнер", причём не рядовым, а руководителем одного из штурмовых подразделений. Однако Стрелков его предложение не принял. Свой отказ он объяснил тем, что Пригожин позволил себе публично оскорбить его "грязными словами и ложью".