Стало известно, куда Стрелкова поместили после ареста

Игорь Стрелков (Гиркин) после ареста помещён в столичное СИЗО "Лефортово". Об этом рассказал СМИ ответственный секретарь ОНК Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников.

"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", — уточнил Мельников.