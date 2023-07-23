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23 июля, 18:10
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Стало известно, куда Стрелкова поместили после ареста

ОНК: Игоря Стрелкова после ареста поместили в СИЗО "Лефортово"

Игорь Стрелков (Гиркин) после ареста помещён в столичное СИЗО "Лефортово". Об этом рассказал СМИ ответственный секретарь ОНК Москвы, член Совета по правам человека Алексей Мельников.

"Он в данный момент находится в двухместной камере в СИЗО "Лефортово". У него есть телевизор, холодильник", — уточнил Мельников.

По его словам, Стрелков не пожелал общаться с правозащитниками. Каких-либо признаков морального или физического давления на него не обнаружено.

Лайф публикует первое видео Стрелкова из суда

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Напомним, Игоря Стрелкова задержали 21 июля. Выяснилось, что заявление на него написал экс-депутат муниципалитета Ярославля и хирург ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский. Он назвал Стрелкова "политической Блиновской" и потребовал наказать за критику и оскорбление власти.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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