Лайф публикует первое видео Стрелкова из суда
СК попросил Мещанский суд отправить Гиркина-Стрелкова в СИЗО
Следственный комитет просит Мещанский районный суд Москвы избрать для бывшего министра обороны ДНР — военного пенсионера Игоря Стрелкова (Гиркина) меру пресечения в виде ареста. Об этом сообщает корреспондент Лайфа из здания суда.
Игорь Стрелков в зале Мещанского районного суда Москвы. Видео © LIFE
Стрелкову вменяются "публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете". Ему грозит до пяти лет колонии.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали задержали сегодня, 21 июля. Выяснилось, что заявление на него написал экс-депутат муниципалитета Ярославля и хирург ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский. Он назвал Стрелкова "политической Блиновской" и потребовал наказать за критику и оскорбления власти.
Игорь Стрелков (Гиркин) — экс-сотрудник органов Федеральной службы безопасности России, военный пенсионер, активный участник вооружённого конфликта на востоке Украины, политический деятель Донецкой Народной Республики. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост министра обороны ДНР, а с 6 июля по 14 августа — военного коменданта Донецка. Какое-то время Гиркин участвовал и в СВО. Евгений Пригожин даже приглашал его в "Вагнер", чтобы доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт. Стрелков предложения не принял.
LIFE