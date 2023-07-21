Лайф публикует первое видео Стрелкова из суда

Игорь Стрелков (Гиркин) — экс-сотрудник органов Федеральной службы безопасности России, военный пенсионер, активный участник вооружённого конфликта на востоке Украины, политический деятель Донецкой Народной Республики. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост министра обороны ДНР, а с 6 июля по 14 августа — военного коменданта Донецка. Какое-то время Гиркин участвовал и в СВО. Евгений Пригожин даже приглашал его в "Вагнер", чтобы доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт. Стрелков предложения не принял.