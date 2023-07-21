Заявление на Стрелкова написал экс-депутат и хирург ЧВК "Вагнер"
Заявление в Генпрокуратуру на экс-министра обороны ДНР — военного пенсионера Игоря Гиркина-Стрелкова — написал экс-депутат муниципалитета Ярославля и хирург ЧВК "Вагнер" Дмитрий Петровский. Об этом узнал SHOT.
По данным телеграм-канала, заявление было подано позавчера. Петровский назвал Стрелкова "политической Блиновской" и потребовал наказать за критику и оскорбления власти.
Напомним, экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова задержали в пятницу, 21 июля. Ранее Лайф сообщал, что его проверяют по статье о дискредитации ВС РФ, хотя сам он говорил журналистам, что не боится результатов проверки. Сегодняшнее задержание может быть связано с апрельским заявлением москвички, которая была возмущена его высказываниями в адрес руководства страны. В деле, по данным SHOT, фигурируют несколько цитат из видео и текстов Гиркина-Стрелкова.
ТАСС / AP / Pavel Golovkin