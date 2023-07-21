Адвокат Гиркина-Стрелкова предположил, по какой статье он задержан

Адвокат экс-министра обороны ДНР — военного пенсионера Игоря Гиркина-Стрелкова — подтвердил его задержание. Александр Молохов предположил, что речь идёт о 282-й статье УК РФ.

"Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". — Прим. Лайфа)", — приводит слова юриста РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ, а также супруга Гиркина-Стрелкова сообщили о его задержании. Отмечалось, что сотрудники Следственного комитета проводили обыски в его квартире. В апреле Лайф сообщал, что Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ, хотя сам он говорил журналистам, что не боится результатов проверки.