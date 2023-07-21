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21 июля, 12:18

Адвокат Гиркина-Стрелкова предположил, по какой статье он задержан

Адвокат Молохов: Гиркин-Стрелков задержан, предположительно, по статье 282 УК РФ

<p>Обложка © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Igor_Ivanovich_Strelkov_Yekaterinburg1.JPG" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia.org / Dom kobb</a></p>

Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb

Адвокат экс-министра обороны ДНР — военного пенсионера Игоря Гиркина-Стрелкова — подтвердил его задержание. Александр Молохов предположил, что речь идёт о 282-й статье УК РФ.

"Он действительно задержан. Я пока не видел документов, мы предполагаем, что по статье 282 ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства". — Прим. Лайфа)", — приводит слова юриста РИА "Новости".

Напомним, ранее СМИ, а также супруга Гиркина-Стрелкова сообщили о его задержании. Отмечалось, что сотрудники Следственного комитета проводили обыски в его квартире. В апреле Лайф сообщал, что Гиркина-Стрелкова проверяют по статье о дискредитации ВС РФ, хотя сам он говорил журналистам, что не боится результатов проверки.

Игорь Стрелков (Гиркин) — экс-сотрудник органов ФСБ России, военный пенсионер, активный участник вооружённого конфликта на востоке Украины, политический деятель Донецкой Народной Республики. С 16 мая по 14 августа 2014 года он занимал пост министра обороны ДНР, а с 6 июля по 14 августа — военного коменданта Донецка. Какое-то время Гиркин участвовал и в СВО. Евгений Пригожин даже приглашал его в "Вагнер", чтобы доказать "правильность позиции" на передовой и продемонстрировать весь свой боевой опыт. Стрелков предложения не принял.

Никита Никонов
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