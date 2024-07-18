Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков в Кировской области
Игорь Стрелков (Гиркин). Обложка © ТАСС / ЕРА / MAXIM SHIPENKOV
Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) перевезли отбывать срок в исправительную колонию (ИК) №5 Кирово-Чепецка (Кировская область) для бывших силовиков. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в разговоре с РИА "Новости".
"Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание", — рассказал собеседник агентства.
Ранее Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным четырёхлетний приговор Стрелкову по обвинению в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в интернете. Решение суда вступило в силу.
Напомним, что Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Его обвинили по статье о призывах к экстремизму и заключили под стражу в московское СИЗО "Лефортово". Свою вину обвиняемый отрицал, рассмотрение его дела велось в закрытом режиме. 25 января суд принял решение, приговорив Стрелкова к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима.