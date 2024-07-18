Стрелкова этапировали в колонию для бывших силовиков в Кировской области

Экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) перевезли отбывать срок в исправительную колонию (ИК) №5 Кирово-Чепецка (Кировская область) для бывших силовиков. Об этом сообщил его адвокат Александр Молохов в разговоре с РИА "Новости".

"Он прибыл в ИК-5 Кирово-Чепецка, это колония для бывших сотрудников силовых структур. На данный момент это финальная точка его этапа, здесь он будет отбывать наказание", — рассказал собеседник агентства.