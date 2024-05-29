Суд отклонил апелляцию Стрелкова и оставил в силе его приговор — 4 года колонии

Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина), которого приговорили к четырём годам колонии за экстремистские призывы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Гиркину И.В. и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осуждённого — без удовлетворения", — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.