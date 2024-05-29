Суд отклонил апелляцию Стрелкова и оставил в силе его приговор — 4 года колонии
Игорь Стрелков (Гиркин). Фото © ТАСС / EPA / MAXIM SHIPENKOV
Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил жалобу экс-министра обороны Донецкой Народной Республики Игоря Стрелкова (Гиркина), которого приговорили к четырём годам колонии за экстремистские призывы. Об этом сообщили в пресс-службе суда.
"Суд рассмотрел апелляционную жалобу на приговор Гиркину И.В. и постановил оставить приговор без изменения, а жалобу защиты осуждённого — без удовлетворения", — цитирует сообщение пресс-службы суда ТАСС.
Защита Стрелкова намерена подать кассацию (жалобу в вышестоящий суд для проверки корректности применения норм права. — Прим. Life.ru). По словам адвоката экс-министра обороны ДНР Гаджи Алиева, жалобу рассмотрит Верховный суд.
Напомним, что Стрелков был задержан 21 июля 2023 года. Его обвинили по статье о призывах к экстремизму и заключили под стражу в московское СИЗО "Лефортово". Свою вину обвиняемый отрицал, рассмотрение его дела велось в закрытом режиме. 25 января суд принял решение, приговорив Стрелкова к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима.