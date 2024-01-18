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Прокурор запросил для Игоря Стрелкова 4 года и 11 месяцев тюрьмы

18 января, 13:34
Игорь Гиркин (Стрелков) в суде. Фото © Telegram / moscowcourts

Игорь Гиркин (Стрелков) в суде. Фото © Telegram / moscowcourts

Прокурор запросил 4 года и 11 месяцев лет лишения свободы для экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) по делу о призывах к экстремистской деятельности.

"Государственный обвинитель запросил для Гиркина основное наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 11 месяцев колонии общего режима и дополнительное — в виде лишения права заниматься администрированием сайтов в телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет, на три года", цитирует ТАСС пресс-службу Мосгорсуда.

Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова-Гиркина
Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова-Гиркина

Напомним, Игоря Гиркина-Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о призывах к экстремистской деятельности и отправили под арест в столичное СИЗО "Лефортово". Вину Стрелков не признал. Рассмотрение его дела проходит в закрытом режиме.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова
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