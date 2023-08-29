Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова-Гиркина
Игорь Гиркин (Стрелков) в суде. Фото © Telegram / moscowcourts
Московский городской суд признал законным арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
"29 августа 2023 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (известного как Игорь Стрелков)", — говорится в сообщении.
Таким образом, Гиркин, который проходит по делу о призывах к экстремистской деятельности, будет находиться под арестом минимум до 18 сентября 2023 года.
Напомним, экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова задержали 21 июля. Его отправили под арест в столичное СИЗО "Лефортово".