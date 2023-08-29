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29 августа, 12:31

Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова-Гиркина

<p>Игорь Гиркин (Стрелков) в суде. Фото © Telegram / moscowcourts</p>

Игорь Гиркин (Стрелков) в суде. Фото © Telegram / moscowcourts

Московский городской суд признал законным арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

"29 августа 2023 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (известного как Игорь Стрелков)", — говорится в сообщении.

Таким образом, Гиркин, который проходит по делу о призывах к экстремистской деятельности, будет находиться под арестом минимум до 18 сентября 2023 года.

Заявление на Стрелкова написал экс-депутат и хирург ЧВК "Вагнер"

Заявление на Стрелкова написал экс-депутат и хирург ЧВК "Вагнер"

Напомним, экс-руководителя общественного движения "Новороссия" Игоря Гиркина-Стрелкова задержали 21 июля. Его отправили под арест в столичное СИЗО "Лефортово".

Андрей Григорьев
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