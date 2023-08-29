Мосгорсуд признал законным арест Стрелкова-Гиркина

Московский городской суд признал законным арест экс-министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

"29 августа 2023 года Московский городской суд оставил без изменения постановление Мещанского районного суда города Москвы в отношении Игоря Всеволодовича Гиркина (известного как Игорь Стрелков)", — говорится в сообщении.