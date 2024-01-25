Суд приговорил Игоря Стрелкова к 4 годам колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего министра обороны ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина) к четырём годам колонии общего режима по делу о призывах к экстремистской деятельности.
Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в суде. Видео © LIFE
При этом гособвинение ранее запросило для Стрелкова 4 года 11 месяцев, а также запрет администрировать страницы в Интернете сроком на три года.
Напомним, Игоря Гиркина-Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинение по статье о призывах к экстремистской деятельности и отправили под арест в столичное СИЗО "Лефортово". Вину Стрелков не признал. Рассмотрение его дела проходит в закрытом режиме.
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