Игорь Стрелков в колонии будет шить форму для бойцов СВО
Mash: Стрелков в кировской колонии попросился шить форму для бойцов СВО
Бывший министр обороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков нашёл в колонии занятие по душе. Он будет работать на швейном производстве и изготавливать форму для солдат, сражающихся на спецоперации. Об этом пишет Mash.
Сегодня к Стрелкову пожаловал его адвокат, которому тот рассказал, что в колонии заключённые трудятся на швейном производстве, куда он уже попросился. Если всё пройдёт как надо, то Гиркин будет работать швеёй и делать зимнюю униформу, в том числе для военнослужащих.
Напомним, что Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Ему были предъявлены обвинения в призывах к экстремизму, после чего он отправился в московское СИЗО "Лефортово". Свою вину Гиркин не признавал, а его дело рассматривалось в закрытом режиме. 25 января суд принял решение, приговорив Стрелкова к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Ранее его перевели в колонию для бывших силовиков в Кировской области.
ТАСС / MAXIM SHIPENKOV