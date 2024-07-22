Игорь Стрелков в колонии будет шить форму для бойцов СВО

Бывший министр обороны ДНР Игорь (Гиркин) Стрелков нашёл в колонии занятие по душе. Он будет работать на швейном производстве и изготавливать форму для солдат, сражающихся на спецоперации. Об этом пишет Mash .

Сегодня к Стрелкову пожаловал его адвокат, которому тот рассказал, что в колонии заключённые трудятся на швейном производстве, куда он уже попросился. Если всё пройдёт как надо, то Гиркин будет работать швеёй и делать зимнюю униформу, в том числе для военнослужащих.