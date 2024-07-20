Грозит до 20 лет тюрьмы: Суд отправил в СИЗО ресторатора-наркодилера, сбившего силовиков в Махачкале

Ресторатора-наркодилера Тимура Муртазалиева, который сбил двух силовиков в Махачкале, арестовали до 28 сентября. Его подозревают в сбыте наркотиков, а теперь ещё и обвиняют по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, на судебном заседании было немало родственников хозяина сети ресторанов "Аксакал", которые пытались оправдать его. Они, в частности, утверждали, что якобы сотрудники правоохранительных органов действовали неправильно.

Напомним, 18 июля Муртазалиев сбил силовиков на чёрном Zeekr 001 на улице Абубакарова в Махачкале, а после этого скрылся. Его подозревают в причастности к распространению наркотиков. Машину злоумышленника заблокировали, при попытке задержания он сбил несколько человек, включая двоих сотрудников. У пострадавших — ушибы рук и ног. После этого Муртазалиев пересел на "камри", чтобы запутать следы, но был оперативно задержан. Как ранее сообщал Life.ru, ему грозит до 20 лет лишения свободы.