Игоря Стрелкова признали склонным к побегу

Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря (Гиркина) Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её супруга признали склонным к побегу. Об этом она написала в своём телеграм-канале, не уточнив, что послужило поводом.

«Поступила неприятная информация: на моего мужа, Игоря Стрелкова, отбывающего заключение в ИК-5, администрация колонии "повесила красную полосу" — знак того, что он якобы склонен к побегу. Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время», — говорится в сообщении.