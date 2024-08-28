Игоря Стрелкова признали склонным к побегу
Жена бывшего министра обороны ДНР Игоря (Гиркина) Стрелкова Мирослава Регинская заявила, что её супруга признали склонным к побегу. Об этом она написала в своём телеграм-канале, не уточнив, что послужило поводом.
«Поступила неприятная информация: на моего мужа, Игоря Стрелкова, отбывающего заключение в ИК-5, администрация колонии "повесила красную полосу" — знак того, что он якобы склонен к побегу. Мы полагаем, что это шаг к тому, чтобы лишить Игоря возможности выйти по УДО, на которое он планировал подавать в ближайшее время», — говорится в сообщении.
Напомним, что Стрелкова задержали 21 июля 2023 года. Ему предъявили обвинения в призывах к экстремизму, после чего отправили в московское СИЗО "Лефортово". Гиркин вину не признавал, дело рассматривалось в закрытом режиме. 25 января суд приговорил его к лишению свободы на четыре года в колонии общего режима. Ранее его перевели в колонию для бывших силовиков в Кировской области.
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