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11 сентября, 09:02

Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года

Игорь Стрелков. Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb

Игорь Стрелков. Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb

Игорь Стрелков-Гиркин может выйти из колонии по УДО в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за экстремистской статьи, по которой он осуждён. Как стало известно SHOT, выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. Сейчас он учится в колонии на электрика, всего на обучение уйдёт около 9 месяцев.

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Напомним, Игоря Стрелкова задержали в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, он не признал вину. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы.

Матвей Константинов
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