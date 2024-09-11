Стрелков может выйти из колонии по УДО в конце года
Игорь Стрелков. Обложка © Wikipedia.org / Dom kobb
Игорь Стрелков-Гиркин может выйти из колонии по УДО в конце года. В отправке на зону СВО ему отказали из-за экстремистской статьи, по которой он осуждён. Как стало известно SHOT, выйти по УДО Стрелков-Гиркин может после рассмотрения кассационной жалобы в ноябре. Сейчас он учится в колонии на электрика, всего на обучение уйдёт около 9 месяцев.
Напомним, Игоря Стрелкова задержали в июле 2023 года. Бывшего министра обороны ДНР обвинили в экстремизме и отправили в СИЗО, он не признал вину. В конце января Стрелкова приговорили к четырём годам лишения свободы.