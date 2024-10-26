Шесть зэков сбежали из липецкой ИК, где сидит один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат
Шесть заключённых совершили побег из липецкой ИК, силовиков подняли по тревоге
Шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, полиция, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Об том сообщает губернатор Игорь Артамонов.
«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», – предупреждает глава региона.
По словам Артамонова, в настоящий момент все оперативные службы сосредоточены на поимке беглых преступников, работает межведомственная группа ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ.
Напомним, что киллер ореховской ОПГ Алексей Шерстобитов, более известный как Лёша Солдат, отбывает срок за свои убийства именно в этой колонии. В 2008 году его приговорили к 23 годам тюремного заключения. Ранее появилась информация о том, что киллер пытается выйти по УДО, так как попал под программу защиты свидетелей, однако затем выяснилось, что ему могли отказать в прошении. Life.ru в своём материале рассказал, за какие «заслуги» преступник обрёл свою популярность и какие пункты содержит знаменитый «кодекс чести» наёмного убийцы.
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