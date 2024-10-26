Шесть зэков сбежали из липецкой ИК, где сидит один из самых кровавых киллеров 90-х Лёша Солдат

Шесть заключенных совершили побег из исправительной колонии №2 в Липецкой области, полиция, Росгвардию и ФСБ подняли по тревоге для их оперативного задержания. Об том сообщает губернатор Игорь Артамонов.

«Понимаю, что такая новость может вызвать беспокойство, но прошу не поддаваться панике. Отдельно отмечу, что мы ожидаем большое количество вбросов и фейковых новостей, связанных с побегом. Информационная война продолжается, и ВСУ не упустит возможности воспользоваться этой ситуацией», – предупреждает глава региона.