СК показал видео допроса задержанных после попытки захвата нижегородской колонии

Появилось видео допроса задержанных после попытки захвата исправительной колонии №6 в Нижегородской области. Соответствующие кадры в телеграм-канале опубликовала пресс-служба регионального управления СК России.

Кадры допроса задержанных после попытки теракта в нижегородской ИК. Видео © Telegram / СУ СК России по Нижегородской области

По версии следствия, трое осуждённых, находясь в нижегородской ИК № 6, попытались вступить в религиозное объединение, которое признано экстремистским и запрещено на территории РФ. Фигуранты активно принимали участие в запрещённой организации, пропагандируя её радикальные догматы среди осуждённых. Также с августа по сентябрь этого года они разрабатывали план побега.

«В ходе обыска изъята экстремистская религиозная литература, рукописи и ножи. Подозреваемые изолированы от иных заключённых и этапированы в следственный изолятор», — говорится в сообщении СК.

Против заключённых возбуждены дела по нескольким статьям: «Организация деятельности экстремистской организации», «Побег из места лишения свободы» и «Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества». В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего.