Глава Минюста: Бунты в тюрьмах связаны с проявлением бандитизма и экстремизма
Бунты, которые происходят в современных колониях, вовсе не связаны с улучшением условий содержания, заявил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии министерства. По его мнению, все происшествия связаны с проявлениями бандитизма и экстремизма.
«Этим летом произошло два чрезвычайных происшествия в учреждениях УИС в Ростовской и Волгоградской областях. Хотел бы отметить, что сегодняшняя ситуация в корне отличается от тех тюремных бунтов, которые имели место в 90-е годы. Сейчас массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на их смену пришли другие формы протестов и провокаций», — сказал Чуйченко.
При этом большая часть заключённых не встаёт на сторону бунтовщиков. По словам главы Минюста, сегодня террористы начали выступать как отдельные лица именно из-за того, что они не могут найти поддержку «у большинства осуждённых».
Напомним, что летом 2024 года в Ростовской и Волгоградской областях заключённые напали на сотрудников учреждений. Например, 16 июня шестеро заключённых взяли в плен нескольких надзирателей в ростовском СИЗО. Здание штурмовали. Сначала появилась информация о том, что все террористы погибли, но позже оказалось, что один боевик выжил. Его арестовали. А 23 августа заключённые захватили заложников в колонии в Суровикино Волгоградской области. В результате нападения террористов в ИК-19 погибли четверо сотрудников учреждения. Волгоград простился с ними.
Shutterstock / FOTODOM / Zwiebackesser