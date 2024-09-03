Глава Минюста: Бунты в тюрьмах связаны с проявлением бандитизма и экстремизма

Бунты, которые происходят в современных колониях, вовсе не связаны с улучшением условий содержания, заявил глава Минюста Константин Чуйченко на коллегии министерства. По его мнению, все происшествия связаны с проявлениями бандитизма и экстремизма.

«Этим летом произошло два чрезвычайных происшествия в учреждениях УИС в Ростовской и Волгоградской областях. Хотел бы отметить, что сегодняшняя ситуация в корне отличается от тех тюремных бунтов, которые имели место в 90-е годы. Сейчас массовые чрезвычайные происшествия ушли в историю. Но на их смену пришли другие формы протестов и провокаций», — сказал Чуйченко.