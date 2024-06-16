ФСИН подтвердила гибель преступников, взявших в заложники сотрудников СИЗО

В пресс-службе ФСИН подтвердили гибель преступников, которые сегодня утром взяли в заложники сотрудников ростовского СИЗО.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится на сайте службы.