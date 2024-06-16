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16 июня, 09:14

ФСИН подтвердила гибель преступников, взявших в заложники сотрудников СИЗО

Трое из шести подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО. Фото © SHOT

Трое из шести подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО. Фото © SHOT

В пресс-службе ФСИН подтвердили гибель преступников, которые сегодня утром взяли в заложники сотрудников ростовского СИЗО.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится на сайте службы.

Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT

Ранее Life.ru сообщал о том, что все шесть преступников, которые захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО, были ликвидированы в результате штурма, на месте ЧП были слышны выстрелы. Трое были ранены, но скончались по приезда скорой.

Напомним, о захвате сотрудников СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.

Источник: ФСИН проведёт проверку сотрудников СИЗО, где заключённые захватили заложников
Источник: ФСИН проведёт проверку сотрудников СИЗО, где заключённые захватили заложников
Николь Вербер
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