ФСИН подтвердила гибель преступников, взявших в заложники сотрудников СИЗО
Трое из шести подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО. Фото © SHOT
В пресс-службе ФСИН подтвердили гибель преступников, которые сегодня утром взяли в заложники сотрудников ростовского СИЗО.
"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников в СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области преступники ликвидированы, сотрудники, находившиеся в заложниках, освобождены и не пострадали", — говорится на сайте службы.
Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT
Ранее Life.ru сообщал о том, что все шесть преступников, которые захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО, были ликвидированы в результате штурма, на месте ЧП были слышны выстрелы. Трое были ранены, но скончались по приезда скорой.
Напомним, о захвате сотрудников СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.