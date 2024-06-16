Стали известны требования захвативших заложников в ростовском СИЗО
SHOT: Захватившие заложников в СИЗО заключённые требуют "зелёный коридор" и машину
Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Видео © Telegram / SHOT
Заключённые, захватившие в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, требуют машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Об этом сообщает SHOT и показывает обстановку возле учреждения на данный момент.
Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Видео © Telegram / SHOT
Сейчас преступники также пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие персонала СИЗО. По данным силовиков, заключённые вооружены заточками и ножами. Переговоры с ними продолжаются.
Напомним, в Ростове-на-Дону шестеро заключённых в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведутся переговоры. Известно, что захватчики были судимы по террористическим статьям.