Стали известны требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Видео © Telegram / SHOT

Заключённые, захватившие в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, требуют машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Об этом сообщает SHOT и показывает обстановку возле учреждения на данный момент.