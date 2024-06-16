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Стали известны требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

SHOT: Захватившие заложников в СИЗО заключённые требуют "зелёный коридор" и машину

16 июня, 07:30
Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Видео © Telegram / SHOT

Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Видео © Telegram / SHOT

Заключённые, захватившие в заложники двоих сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, требуют машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Об этом сообщает SHOT и показывает обстановку возле учреждения на данный момент.

Обстановка возле СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где заключённые держат в заложниках сотрудников. Видео © Telegram / SHOT

Сейчас преступники также пытаются проникнуть к хранилищу, где находится боевое оружие персонала СИЗО. По данным силовиков, заключённые вооружены заточками и ножами. Переговоры с ними продолжаются.

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Напомним, в Ростове-на-Дону шестеро заключённых в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведутся переговоры. Известно, что захватчики были судимы по террористическим статьям.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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