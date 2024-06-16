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Регион
16 июня, 06:09

В Ростове-на-Дону заключённые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО

ГУ ФСИН сообщил о захвате заложников в ростовском СИЗО

В Ростове-на-Дону заключённые в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Как сообщает ГУ ФСИН по региону, учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведут переговоры.

"На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры", — говорится в сообщении.

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Напомним, что в 2022 году в кемеровском СИЗО № 1 во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования — выдать им мобильные телефоны, наркотики и сигареты, а также настаивали на встрече с руководством ФСИН России. Всё обошлось без жертв.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Фёдор Савинцев

Марина Калегина
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