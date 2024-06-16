В Ростове-на-Дону заключённые захватили в заложники двух сотрудников СИЗО

В Ростове-на-Дону заключённые в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Как сообщает ГУ ФСИН по региону, учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведут переговоры.

"На месте происшествия находится начальник ГУФСИН России по Ростовской области, а так же представители взаимодействующих правоохранительных органов и прокуратуры", — говорится в сообщении.

Напомним, что в 2022 году в кемеровском СИЗО № 1 во время вечернего обхода заключённые взяли в заложники трёх конвоиров. Одного они позже отпустили и выдвинули требования — выдать им мобильные телефоны, наркотики и сигареты, а также настаивали на встрече с руководством ФСИН России. Всё обошлось без жертв.