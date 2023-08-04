Уже судимый за изнасилование зэк надругался над медсестрой в омской колонии

Заключённый, судимый за изнасилование и убийство, взял в заложники и изнасиловал медсестру в медсанчасти лечебно-исправительной колонии № 2 в Омске. Об этом сообщает SHOТ.

По данным телеграм-канала, вечером 3 августа 36-летний Павел Губарев, осуждённый на 18 лет, сказал охраннику, что ему плохо, и попросился к врачу. В медсанчасти злоумышленник закрыл дверь изнутри и, угрожая 26-летней медсестре лезвием от канцелярского ножа, изнасиловал её.

После этого Губарев спокойно открыл дверь. На место вызвали следователей, те завели на него второе дело об изнасиловании и о захвате заложника. Теперь к 18 годам текущего срока ему могут добавить ещё 25.