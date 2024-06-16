Захватившие заложников в ростовском СИЗО были судимы по террористическим статьям
По данным SHOT, шестеро заключённых удерживают в заложниках двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Трое из них планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии, но были задержаны в декабре 2023 года, вот их имена:
1. Акиев Ш., 27 лет.
2. Гиреев Т., 36 лет.
3. Цицкиев А., 25 лет.
Трое из шести подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО. Фото © SHOT
Они судимы по нескольким террористическим статьям — "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств", "Содействие террористической деятельности", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".
Ранее сообщалось, что в Ростове-на-Дону заключённые в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1. Как сообщает ГУ ФСИН по региону, учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведутся переговоры. По предварительной информации, преступники требуют машину, оружие и возможность уехать из изолятора.