Захватившие заложников в ростовском СИЗО были судимы по террористическим статьям

По данным SHOT, шестеро заключённых удерживают в заложниках двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Трое из них планировали теракт в здании Верховного суда Карачаево-Черкесии, но были задержаны в декабре 2023 года, вот их имена:

1. Акиев Ш., 27 лет.

2. Гиреев Т., 36 лет.

3. Цицкиев А., 25 лет.

Трое из шести подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО. Фото © SHOT

Они судимы по нескольким террористическим статьям — "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение взрывных устройств", "Содействие террористической деятельности", "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия".