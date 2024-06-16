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16 июня, 07:43

Источник: ФСИН проведёт проверку сотрудников СИЗО, где заключённые захватили заложников

ГУ ФСИН проведёт проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, сообщает SHOT. Они хотят установить, откуда у заключённых, которые захватили сегодня заложников, взялись ножи и флаги запрещённой ИГИЛ*.

Переговоры с захватчиками продолжаются. Силовики пытаются убедить их сдаться и сложить оружие.

Захватившие заложников в ростовском СИЗО были судимы по террористическим статьям
Захватившие заложников в ростовском СИЗО были судимы по террористическим статьям

Напомним, что утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключённых в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведутся переговоры. Известно, что захватчики были судимы по террористическим статьям. Их требования тоже уже известны: это машина, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

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Владимир Гердо / ТАСС

Марина Калегина
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