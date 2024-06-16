Источник: ФСИН проведёт проверку сотрудников СИЗО, где заключённые захватили заложников
ГУ ФСИН проведёт проверку в отношении ростовского СИЗО-1 и его сотрудников, сообщает SHOT. Они хотят установить, откуда у заключённых, которые захватили сегодня заложников, взялись ножи и флаги запрещённой ИГИЛ*.
Переговоры с захватчиками продолжаются. Силовики пытаются убедить их сдаться и сложить оружие.
Напомним, что утром в воскресенье, 16 июня, шестеро заключённых в одной из камер захватили в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. Сейчас учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, ведутся переговоры. Известно, что захватчики были судимы по террористическим статьям. Их требования тоже уже известны: это машина, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
Владимир Гердо / ТАСС