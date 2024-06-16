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16 июня, 08:44
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Слышна стрельба: Спецназ начал штурм СИЗО, где удерживаются заложники

Спецназ начал штурм ростовского СИЗО, в котором захватили заложников

Звуки стрельбы раздаются на территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в настоящее время удерживаются заложники. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места событий. По данным телеграм-канала, спецназ начал штурм.

Со стороны ростовского СИЗО слышна стрельба. Видео © SHOT

О захвате двух сотрудников СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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