Слышна стрельба: Спецназ начал штурм СИЗО, где удерживаются заложники
Спецназ начал штурм ростовского СИЗО, в котором захватили заложников
Звуки стрельбы раздаются на территории СИЗО-1 в Ростове-на-Дону, где в настоящее время удерживаются заложники. Об этом пишет SHOT, публикуя кадры с места событий. По данным телеграм-канала, спецназ начал штурм.
Со стороны ростовского СИЗО слышна стрельба. Видео © SHOT
О захвате двух сотрудников СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.