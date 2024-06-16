Источник: Захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 могли курировать извне
Захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области могли курировать извне. По данным SHOT, преступникам сообщали, с кем надо наладить связь и кого нужно "завербовать", чтобы выйти на свободу.
Предположительно, среди тех, с кем террористам предложили "договориться", — начальник управления СИЗО-1. Также в списке ещё один вышестоящий сотрудник. Сейчас эту версию отрабатывают правоохранители.
Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT
Как стало известно сегодня утром, шестеро заключённых в одной из камер взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В настоящее время учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, правоохранители уже на месте и ведут переговоры. Известно, что захватчики были судимы по террористическим статьям. Их требования тоже уже известны: это машина, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны.