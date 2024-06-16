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16 июня, 08:03
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Источник: Захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 могли курировать извне

Захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 в Ростовской области могли курировать извне. По данным SHOT, преступникам сообщали, с кем надо наладить связь и кого нужно "завербовать", чтобы выйти на свободу.

Предположительно, среди тех, с кем террористам предложили "договориться", — начальник управления СИЗО-1. Также в списке ещё один вышестоящий сотрудник. Сейчас эту версию отрабатывают правоохранители.

Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT

Как стало известно сегодня утром, шестеро заключённых в одной из камер взяли в заложники двух сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону. В настоящее время учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, правоохранители уже на месте и ведут переговоры. Известно, что захватчики были судимы по террористическим статьям. Их требования тоже уже известны: это машина, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны.

Источник: ФСИН проведёт проверку сотрудников СИЗО, где заключённые захватили заложников
Источник: ФСИН проведёт проверку сотрудников СИЗО, где заключённые захватили заложников
Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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