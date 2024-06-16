По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбуждено уголовно дело
Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
"По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ", — говорится в телеграм-канале СК.
Обстановка на месте ЧП. Фото © SHOT
Напомним, о захвате заложников в СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Шестеро заключённых взяли двух сотрудников СИЗО-1. Захватчики были судимы по террористическим статьям. Их требования тоже уже известны: это машина, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. В настоящее время учреждение функционирует в штатном режиме, обстановка контролируемая, правоохранители уже на месте и ведут переговоры. По данным источника, преступников могли курировать извне.