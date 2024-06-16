По факту захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону возбуждено уголовно дело

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По факту захвата заложников в одном из СИЗО в городе Ростове-на-Дону следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбуждено уголовно дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 206 УК РФ", — говорится в телеграм-канале СК.