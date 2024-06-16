Ликвидированы преступники, взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО
SHOT: Ликвидировано шестеро преступников, взявших в заложники сотрудников СИЗО
Все шесть преступников, которые захватили в заложники сотрудников ростовского СИЗО, ликвидированы. По данным SHOT, трое были в сознании, но скончались до приезда скорой.
Трое из шести подозреваемых в захвате заложников в ростовском СИЗО. Фото © SHOT
Ранее стало известно об освобождении заложников. Их вызволили в результате штурма, который провёл спецназ. Напомним, сотрудников СИЗО захватили шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.