Источник: Освобождены сотрудники СИЗО, которых удерживали в заложниках
Освобождены сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках. По данным SHOT, преступников ликвидировали в результате штурма. Предварительно, двое из них погибли.
Есть раненые — информация о пострадавших уточняется. На территорию учреждения заехали кареты скорой помощи.
Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT
О захвате сотрудников СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.