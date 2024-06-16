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16 июня, 08:52

Источник: Освобождены сотрудники СИЗО, которых удерживали в заложниках

Освобождены сотрудники ростовского СИЗО-1, которых удерживали в заложниках. По данным SHOT, преступников ликвидировали в результате штурма. Предварительно, двое из них погибли.

Есть раненые — информация о пострадавших уточняется. На территорию учреждения заехали кареты скорой помощи.

Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT

О захвате сотрудников СИЗО-1 стало известно сегодня утром. Их взяли шестеро заключённых, которые ранее уже были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. По данным источника, преступников могли курировать извне. Возбуждено уголовное дело.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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