Бочаров: Волгоградские власти помогут семьям погибших при захвате колонии ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что семья погибших при захвате ИК-19 будет оказана поддержка. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — сказал он.