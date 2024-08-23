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23 августа, 15:51

Бочаров: Волгоградские власти помогут семьям погибших при захвате колонии ИК-19

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что семья погибших при захвате ИК-19 будет оказана поддержка. Его слова приводит пресс-служба правительства региона.

«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — сказал он.

В настоящее время, по словам губернатора, пострадавшим оказывается вся необходимая медпомощь. Семьям погибших будет оказана поддержка, пообещал Бочаров.

Напомним, что днём 23 августа заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, погибли четверо сотрудников ИК. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. В результате штурма были ликвидированы всех четыре террориста.

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Freepik / wirestock

Наталья Демьянова
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