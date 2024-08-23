В НАК рассказали, почему радикалы вновь взяли заложников в российской колонии

В российских местах лишения свободы слишком много радикалов, из-за чего и произошёл захват заложников в ИК-19 под Волгоградом и в ростовском СИЗО-1. Таким мнением поделился член Совета по правам человека при президенте России (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов.

«С каждым годом в местах лишения свободы становится всё больше представителей не просто этно-криминала (выходцев из Средней Азии, Закавказья и Северного Кавказа), а именно сторонников запрещённых в РФ международных террористических организаций, носителей звериной идеологии и строителей всемирного халифата и жизни по шариату», — написал он в телеграм-канале.

Такие арестанты, по словам Кабанова, очень быстро вербуют в местах лишения свободы новых сторонников. Причём подобных террористов весьма сложно контролировать, потому что среди сотрудников крайне мало специалистов, способных отделить экстремизм от реальной религии. Сегодняшний захват заложников в ИК-19 под Волгоградом специалист назвал «ещё одним страшным доказательством степени проникновения радикалов в нашей стране, а также уровня общей угрозы». Если не будут предприняты самые жёсткие меры, то ситуации будут повторяться, убеждён глава НАК.

Под жёсткими мерами он подразумевает радикальное уменьшение миграционного потока, тотальный контроль над приезжающими, а также отправку на родину всех осуждённых за экстремизм и терроризм заключённых-иноземцев. Таким радикалам нет места на улицах наших городов, подчеркнул Кабанов.