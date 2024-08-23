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Регион
23 августа, 12:17
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Начальник ФСИН доложил Путину о ситуации в захваченной колонии под Волгоградом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему доложили о ситуации с захватом заложников в волгоградской ИК-19. Об этом глава государства сообщил во время совещании с постоянными членами Совбеза.

Владимир Путин на оперативном совещании Совбеза упомянул о захвате ИК-19 под Волгоградом. Видео © Life.ru

«Начальник ФСИН [Аркадий Гостев] доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области», — сказал российский лидер, открывая оперативное совещание.

Также Путин подчеркнул, что заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовиков по ситуации в волгоградской колонии.

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё минимум четверо ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков. Возбуждено уголовное дело.

Захватившие ИК-19 под Волгоградом радикалы утверждают, что смогли собрать бомбу
Захватившие ИК-19 под Волгоградом радикалы утверждают, что смогли собрать бомбу

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dabarti CGI

Иван Косицын
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