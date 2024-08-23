Захватившие ИК-19 под Волгоградом радикалы утверждают, что смогли собрать бомбу
Радикалы, захватившие исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, утверждают, что смогли собрать СВУ, и угрожают его взорвать. Как сообщает SHOT, захватчики вооружены ножами, молотком и ножницами. Одному из заложников, предварительно Юрию Маврину, они попытались отрезать ухо.
Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.
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