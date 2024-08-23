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23 августа, 11:37

Захватившие ИК-19 под Волгоградом радикалы утверждают, что смогли собрать бомбу

Радикалы, захватившие исправительную колонию № 19 в Волгоградской области, утверждают, что смогли собрать СВУ, и угрожают его взорвать. Как сообщает SHOT, захватчики вооружены ножами, молотком и ножницами. Одному из заложников, предварительно Юрию Маврину, они попытались отрезать ухо.

В наручниках и со вспоротым животом: В больницу доставлен один из заключённых ИК-19
В наручниках и со вспоротым животом: В больницу доставлен один из заключённых ИК-19

Напомним, что заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM/ paul prescott

Алексей Берковиц
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