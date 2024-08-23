В наручниках и со вспоротым животом: В больницу доставлен один из заключённых ИК-19

Один из заключённых ИК-19 без сознания и в тяжёлом состоянии госпитализирован в больницу. По данным источников SHOT, он мог быть участником бунта, на нём наручники. По другой версии, он сам стал жертвой радикалов.

Госпитализированный из колонии в Суровикино Александр Б. Фото © SHOT

«Раненого зовут Александр Б. Он не контактен. Шансов, что выживет мало — потерял очень много крови. У него вспорот живот», — приводит слова источника телеграм-канал.

Ранее стало известно, что заключённые захватили колонию в Волгоградской области. В заложниках находится не менее четырёх человек. Предварительно, один сотрудник ФСИН убит, ещё трое ранены. Напавшие называют себя членами ИГИЛ*. О требованиях бунтовщиков мы писали здесь, а тут опубликован пофамильный список захватчиков.