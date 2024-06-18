Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил, пишут СМИ

Один из террористов, который захватил СИЗО-1 Ростова-на-Дону, выжил, сообщает RT . По данным телеканала, речь идёт о Дмитрии Камнееве, который родился в 1996 году.

Мужчина, как утверждает источник канала в правоохранительных органах, принял ислам и стал сторонником радикального течения. Известно, что в СИЗО он сидел после приговора по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Когда после штурма приехала скорая, Камнеев был единственным из преступников, кто ещё дышал, в итоге его откачали. При этом пятеро его сообщников, как пишет RT, были убиты на месте.