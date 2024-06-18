Один из террористов, захвативших ростовский СИЗО, выжил, пишут СМИ
RT: Один из захвативших СИЗО-1 Ростова-на-Дону террористов выжил
Штурм следственного изолятора в Ростове-на-Дону. Обложка © Telegram / Росгвардия
Один из террористов, который захватил СИЗО-1 Ростова-на-Дону, выжил, сообщает RT. По данным телеканала, речь идёт о Дмитрии Камнееве, который родился в 1996 году.
Мужчина, как утверждает источник канала в правоохранительных органах, принял ислам и стал сторонником радикального течения. Известно, что в СИЗО он сидел после приговора по статье об участии в деятельности экстремистской организации. Когда после штурма приехала скорая, Камнеев был единственным из преступников, кто ещё дышал, в итоге его откачали. При этом пятеро его сообщников, как пишет RT, были убиты на месте.
Как сообщал Life.ru, 16 июня в СИЗО-1 Ростова-на-Дону группа террористов захватила в плен двух сотрудников. Преступники требовали предоставить им авто и дать выехать из России. Ранее была информация, что сотрудниками спецназа все захватчики были ликвидированы. В ходе штурма сотрудники СИЗО были освобождены, они не пострадали. Сейчас там проводится проверка, её взял на личный контроль глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Позже стало известно, что при захвате ростовского СИЗО был третий заложник, который смог вырваться и заблокировать преступников.