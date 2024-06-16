Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования захвата заложников в СИЗО
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
"Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.
Как сообщал Life.ru, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 захватили шестеро заключённых. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Преступников ликвидировали во время штурма. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией и попыткой раскачать межнациональную тему. Сейчас ведётся проверка, в ходе которой должны выяснить, как ножи и атрибуты с запрещённой символикой могли попасть в камеры.
Life.ru