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16 июня, 16:28

Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования захвата заложников в СИЗО

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин запросил доклад о результатах расследования захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"Председатель СК России поставил ход расследования уголовного дела на контроль в центральном аппарате ведомства, а также поручил руководителю СУ СК России по Ростовской области Хуаде А.Г. представить доклад о первоначальных результатах расследования и установленных обстоятельствах", — говорится в сообщении.

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Как сообщал Life.ru, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 захватили шестеро заключённых. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Преступников ликвидировали во время штурма. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией и попыткой раскачать межнациональную тему. Сейчас ведётся проверка, в ходе которой должны выяснить, как ножи и атрибуты с запрещённой символикой могли попасть в камеры.

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Life.ru

Александра Мышляева
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