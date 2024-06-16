Хинштейн: ФСИН нужно менять систему профилактики после захвата в ростовском СИЗО

Учреждениям Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) необходимо пересмотреть систему профилактики на фоне захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

"Захват заложников в ростовском СИЗО — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты. Считаю, что с учётом актуальности террористической угрозы необходимо активизировать работу в этом направлении, а руководству ФСИН — сделать соответствующие выводы", — написал депутат в своём телеграм-канале.