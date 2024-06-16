Хинштейн: ФСИН нужно менять систему профилактики после захвата в ростовском СИЗО
Учреждениям Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) необходимо пересмотреть систему профилактики на фоне захвата заложников в ростовском СИЗО. Об этом заявил председатель Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
"Захват заложников в ростовском СИЗО — это результат отсутствия профилактики экстремизма и распространения деструктивных идей в системе ФСИН, вследствие которых возникают вот такие тюремные джамааты. Считаю, что с учётом актуальности террористической угрозы необходимо активизировать работу в этом направлении, а руководству ФСИН — сделать соответствующие выводы", — написал депутат в своём телеграм-канале.
Он отметил, что у преступников в камерах был доступ к телефонам. Политик подчеркнул, что уже обращал внимание на проблему содержания обвиняемых по тяжким статьям. По его мнению, осуждённые за такие преступления не должны содержаться в одном месте.
Напомним, утром стало известно, что двух сотрудников ростовского СИЗО-1 взяли в заложники заключённые. Они потребовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. Силовикам пришлось брать здание штурмом, всех преступников ликвидировали. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией. Следствие считает, что для побега заключённые могли использовать предметы, которые им передали родные, чтобы подпилить и выдавить решётки.
Life.ru