Глава Ингушетии назвал кощунством захват заложников в ростовском СИЗО Глава Ингушетии Калиматов призвал молодёжь не верить пропаганде радикалов 16 июня, 12:27 Захват заложников в ростовском СИЗО. Обложка © Life.ru

Захват заложников заключёнными СИЗО Ростова-на-Дону является настоящим кощунством, тем более что сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. Об этом написал в телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, призвав молодёжь не вставать на путь радикализма.

"В очередной раз хочу призвать нашу молодёжь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несёт в этот мир боль, страдания и слёзы", — подчеркнул политик.

Он отметил, что среди шестерых преступников четверо были родом из Ингушетии, ранее их осудили за терроризм и приговорили к 18 годам тюрьмы. Калиматов добавил, что осуждённые имели шанс спокойно отбыть свой срок и вернуться домой, но всё закончилось иначе.

Авторы Татьяна Миссуми