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Глава Ингушетии назвал кощунством захват заложников в ростовском СИЗО

Глава Ингушетии Калиматов призвал молодёжь не верить пропаганде радикалов

16 июня, 12:27
Захват заложников в ростовском СИЗО. Обложка © Life.ru

Захват заложников в ростовском СИЗО. Обложка © Life.ru

Захват заложников заключёнными СИЗО Ростова-на-Дону является настоящим кощунством, тем более что сегодня мусульмане празднуют Курбан-байрам. Об этом написал в телеграм-канале глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, призвав молодёжь не вставать на путь радикализма.

"В очередной раз хочу призвать нашу молодёжь не поддаваться на пропаганду радикальных религиозных групп. Не лишайте жизни себя и людей, не становитесь теми, кто несёт в этот мир боль, страдания и слёзы", — подчеркнул политик.

Он отметил, что среди шестерых преступников четверо были родом из Ингушетии, ранее их осудили за терроризм и приговорили к 18 годам тюрьмы. Калиматов добавил, что осуждённые имели шанс спокойно отбыть свой срок и вернуться домой, но всё закончилось иначе.

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"Сдохли возле мусорки": Что известно о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Напомним, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 шестеро заключённых взяли в заложники. Они потребовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. В итоге силовики взяли здание штурмом. Все шестеро преступников ликвидированы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией и попыткой раскачать межнациональную тему.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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