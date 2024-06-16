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16 июня, 11:37
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Губернатор Ростовской области назвал истинные цели захвата заложников в СИЗО

Голубев: Захват заложников в СИЗО пытались использовать для провокаций 

Захват в ростовском СИЗО хотели использовать для провокаций. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что с самого утра силовики докладывали ему обстановку.

"Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность. Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграм-сообщества подхватила тему и превратила это во флешмоб", — отметил Голубев.

Напомним, сегодня утром появились новости о захвате двух сотрудников ростовского СИЗО-1. В заложники их взяли шестеро заключённых, которые отбывали срок по террористическим статьям. Они потребовали у правоохранителей предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. В итоге силовики взяли здание штурмом. Все шестеро преступников ликвидированы. Подробнее о том, что ещё известно о захвате заложников в СИЗО, — в большом материале Life.ru.

Выбили решётки и спустились по канату: Стали известны детали побега взявших в заложники сотрудников СИЗО
Выбили решётки и спустились по канату: Стали известны детали побега взявших в заложники сотрудников СИЗО
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Life.ru

Александра Мышляева
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