Губернатор Ростовской области назвал истинные цели захвата заложников в СИЗО

Захват в ростовском СИЗО хотели использовать для провокаций. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. Он отметил, что с самого утра силовики докладывали ему обстановку.

"Сейчас, когда заложники освобождены, могу сказать одно: любой нарушивший закон должен нести ответственность. Почти сразу с комментариями сюда в телеграм-канал массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему. Позже часть телеграм-сообщества подхватила тему и превратила это во флешмоб", — отметил Голубев.