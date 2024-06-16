Выбили решётки и спустились по канату: Стали известны детали побега взявших в заложники сотрудников СИЗО

Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону сбежали из камер ночью. Как сообщает SHOT, они выбили оконные решётки и спустились по канату с третьего и четвёртого этажей.

По данным источника, во время побега один из преступников сорвался с верёвки и сломал руку. После они отсиделись на территории СИЗО, а затем захватили младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления Александра Богму.

Младший инспектор Виктор Кончаков, которого взяли в заложники. Фото © SHOT

Следователи уже изъяли телефоны и личные вещи ликвидированных захватчиков. Теперь предстоит узнать, кто помогал преступникам бежать и курировал ли их кто-то извне.