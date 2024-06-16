Выбили решётки и спустились по канату: Стали известны детали побега взявших в заложники сотрудников СИЗО
SHOT: Взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО сбежали из камер ночью
Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону сбежали из камер ночью. Как сообщает SHOT, они выбили оконные решётки и спустились по канату с третьего и четвёртого этажей.
По данным источника, во время побега один из преступников сорвался с верёвки и сломал руку. После они отсиделись на территории СИЗО, а затем захватили младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления Александра Богму.
Младший инспектор Виктор Кончаков, которого взяли в заложники. Фото © SHOT
Следователи уже изъяли телефоны и личные вещи ликвидированных захватчиков. Теперь предстоит узнать, кто помогал преступникам бежать и курировал ли их кто-то извне.
Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT
Как сообщал Life.ru, заложников уже освободили. Их вызволили в результате штурма, который провёл спецназ. Напомним, сотрудников СИЗО захватили шестеро заключённых, которые были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность покинуть Россию. Возбуждено уголовное дело.