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16 июня, 09:41
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Выбили решётки и спустились по канату: Стали известны детали побега взявших в заложники сотрудников СИЗО

SHOT: Взявшие в заложники сотрудников ростовского СИЗО сбежали из камер ночью

Взявшие в заложники сотрудников СИЗО в Ростове-на-Дону сбежали из камер ночью. Как сообщает SHOT, они выбили оконные решётки и спустились по канату с третьего и четвёртого этажей.

По данным источника, во время побега один из преступников сорвался с верёвки и сломал руку. После они отсиделись на территории СИЗО, а затем захватили младшего инспектора Виктора Кончакова и начальника оперативного управления Александра Богму.

Младший инспектор Виктор Кончаков, которого взяли в заложники. Фото © SHOT

Младший инспектор Виктор Кончаков, которого взяли в заложники. Фото © SHOT

Следователи уже изъяли телефоны и личные вещи ликвидированных захватчиков. Теперь предстоит узнать, кто помогал преступникам бежать и курировал ли их кто-то извне.

Обстановка на месте ЧП. Видео © SHOT

Как сообщал Life.ru, заложников уже освободили. Их вызволили в результате штурма, который провёл спецназ. Напомним, сотрудников СИЗО захватили шестеро заключённых, которые были судимы по террористическим статьям. Они требовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность покинуть Россию. Возбуждено уголовное дело.

Источник: Захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 могли курировать извне
Источник: Захвативших в заложники сотрудников СИЗО-1 могли курировать извне
Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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