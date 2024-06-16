У следствия появилась новая версия, как преступники выломали решётки в СИЗО
SHOT: Предметы для подпила решётки в СИЗО преступникам могли передать родные
Заключённые в СИЗО-1 Ростова могли использовать предметы, которые им передали родные, чтобы подпилить и выдавить решётки, так как они достаточно крепки, чтобы выломать их голыми руками. Это одна из версий следствия на текущий момент, пишет SHOT.
Обстановка у ростовского СИЗО-1. Видео © SHOT
Председатель общественной наблюдательной комиссии региона по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Игорь Омельченко рассказал, что изолятор в настоящее время переполнен и мест в камерах попросту нет, при этом учреждение испытывало значительный дефицит сотрудников. По его словам, попытки пронести запрещённые предметы в одежде, каблуках и продуктах происходят постоянно.
Между тем неделей ранее местный ФСИН на своей странице "Вконтакте" публиковал пост о том, что сотрудники не дают никому сбежать и пресекают попытки "извне" помочь им в этом. В сообщении был целый фоторепортаж, в котором показали работу учреждения и охраны.
"Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом... Джамал Набиев уверен в своём коллективе, поэтому не без гордости демонстрирует заслуженные награды за достигнутые высокие показатели служебной деятельности", — говорилось в релизе.
Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что двое сотрудников СИЗО-1 в Ростове были взяты в плен. Их захватили шестеро заключённых, ранее осуждённых по террористическим статьям. Захватчики потребовали машину, возможность беспрепятственного проезда и вылета из страны. После безуспешных переговоров спецназ приступил к штурму здания, в ходе которого все шестеро террористов были убиты.