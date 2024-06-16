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16 июня, 12:21

У следствия появилась новая версия, как преступники выломали решётки в СИЗО

SHOT: Предметы для подпила решётки в СИЗО преступникам могли передать родные

Заключённые в СИЗО-1 Ростова могли использовать предметы, которые им передали родные, чтобы подпилить и выдавить решётки, так как они достаточно крепки, чтобы выломать их голыми руками. Это одна из версий следствия на текущий момент, пишет SHOT.

Обстановка у ростовского СИЗО-1. Видео © SHOT

Председатель общественной наблюдательной комиссии региона по соблюдению прав человека в местах принудительного содержания Игорь Омельченко рассказал, что изолятор в настоящее время переполнен и мест в камерах попросту нет, при этом учреждение испытывало значительный дефицит сотрудников. По его словам, попытки пронести запрещённые предметы в одежде, каблуках и продуктах происходят постоянно.

Между тем неделей ранее местный ФСИН на своей странице "Вконтакте" публиковал пост о том, что сотрудники не дают никому сбежать и пресекают попытки "извне" помочь им в этом. В сообщении был целый фоторепортаж, в котором показали работу учреждения и охраны.

"Они не позволяют им сбежать и никому извне не дают помочь им в этом... Джамал Набиев уверен в своём коллективе, поэтому не без гордости демонстрирует заслуженные награды за достигнутые высокие показатели служебной деятельности", — говорилось в релизе.

  • Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  • Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  • Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  • Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  • Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
  • Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
    Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Как охраняют следственный изолятор № 1. Фото © VK / ГУФСИН РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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"Сдохли возле мусорки": Что известно о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону
"Сдохли возле мусорки": Что известно о захвате заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону

Напомним, сегодня утром появились сообщения о том, что двое сотрудников СИЗО-1 в Ростове были взяты в плен. Их захватили шестеро заключённых, ранее осуждённых по террористическим статьям. Захватчики потребовали машину, возможность беспрепятственного проезда и вылета из страны. После безуспешных переговоров спецназ приступил к штурму здания, в ходе которого все шестеро террористов были убиты.

Обложка ©

SHOT

Юрий Лысенко
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