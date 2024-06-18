Смог вырваться и заблокировать преступников: При захвате ростовского СИЗО был третий заложник
SHOT: При захвате ростовского СИЗО был третий заложник
При захвате ростовского следственного изолятора был третий заложник. Он, будучи раненым, сумел вырваться от злоумышленников и заблокировать их, отрезав доступ к оружейной комнате, сообщает SHOT со ссылкой на источник.
По информации телеграм-канала, между пленениями 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления ФСИН по региону Александра Богмы преступники захватили 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. Однако он сумел вырваться и сбежать. Как указал источник, несколько злоумышленников содержались в соседних камерах, через стену: №94 и №96 (нумерация камер идёт в шахматном порядке). В качестве каната беглецы использовали четыре связанные простыни. Беглые арестанты первым захватили в заложники Кончакова, затем — Гороха.
Последний вступил с ними в схватку, получил ножевое ранение в руку, но смог вырваться и заблокировать все двери, через которые преступники могли попасть в основной корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам других заключённых. Закрыв террористов в одном из блоков, Горох сообщил обо всём своему руководству. На переговоры прислали Александра Богму, которого злоумышленники также пленили. Вскоре после этого спецназ ликвидировал всех шестерых захватчиков.
Ранее сообщалось, что утром 16 июня двое сотрудников СИЗО-1 города Ростова были захвачены в плен группой из шести заключённых. Преступники потребовали предоставить им машину, организовать "зелёный коридор" и дать вылететь из страны. Договориться с ними у правоохранителей не получилось, поэтому спецназ приступил к штурму и за считаные минуты ликвидировал всех злоумышленников. Сейчас в СИЗО проводится проверка, её взял на личный контроль глава СК России Александр Бастрыкин.