Смог вырваться и заблокировать преступников: При захвате ростовского СИЗО был третий заложник

При захвате ростовского следственного изолятора был третий заложник. Он, будучи раненым, сумел вырваться от злоумышленников и заблокировать их, отрезав доступ к оружейной комнате, сообщает SHOT со ссылкой на источник.

По информации телеграм-канала, между пленениями 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 39-летнего начальника оперативного управления ФСИН по региону Александра Богмы преступники захватили 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. Однако он сумел вырваться и сбежать. Как указал источник, несколько злоумышленников содержались в соседних камерах, через стену: №94 и №96 (нумерация камер идёт в шахматном порядке). В качестве каната беглецы использовали четыре связанные простыни. Беглые арестанты первым захватили в заложники Кончакова, затем — Гороха.