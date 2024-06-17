Life.ru узнал, как террористы готовили побег из ростовского СИЗО и вербовали арестантов
После захвата заложников в Ростове в отношении начальника СИЗО начата проверка
После случившегося накануне захвата сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в отношении начальника изолятора Андрея Мусаева начата служебная проверка. В ходе неё будут оценены условия, в которых содержатся арестанты. Об этом сообщает SHOT.
Кроме того, четверо заключённых уже рассказали о том, что их пытались завербовать в террористическую организацию. По их словам, ликвидированные вчера спецназом преступники в течение продолжительного времени обсуждали свой план, чаще всего эти разговоры велись ночью. Злоумышленники старались привлечь на свою сторону как можно больше сокамерников, обещая оказать финансовую помощь на свободе после удачно осуществлённого бегства из тюрьмы. У тех, кто ответил отказом, забрали ножи, которые попали в СИЗО через передачки.
Взявшие заложников в СИЗО-1 Ростова заключённые. Фото © SHOT
Допросы сотрудников учреждения всё ещё продолжаются. Следствие выясняет, как злоумышленники смогли раздобыть телефоны. Налобные повязки им, предположительно, принесли под видом полотенец.
Напомним, что утром 16 июня двое сотрудников СИЗО-1 в Ростове были взяты в заложники группой из шести арестантов. Захватчики выдвинули требования, запросив машину, "зелёный коридор" и возможность вылететь из России. Переговоры не дали результата, и спецназ пошёл на штурм, за несколько минут ликвидировав всех террористов. Заложники серьёзно не пострадали. В настоящее время идёт проверка, которую взял на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин.