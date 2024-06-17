Life.ru узнал, как террористы готовили побег из ростовского СИЗО и вербовали арестантов

После случившегося накануне захвата сотрудников СИЗО-1 в Ростове-на-Дону в отношении начальника изолятора Андрея Мусаева начата служебная проверка. В ходе неё будут оценены условия, в которых содержатся арестанты. Об этом сообщает SHOT.

Кроме того, четверо заключённых уже рассказали о том, что их пытались завербовать в террористическую организацию. По их словам, ликвидированные вчера спецназом преступники в течение продолжительного времени обсуждали свой план, чаще всего эти разговоры велись ночью. Злоумышленники старались привлечь на свою сторону как можно больше сокамерников, обещая оказать финансовую помощь на свободе после удачно осуществлённого бегства из тюрьмы. У тех, кто ответил отказом, забрали ножи, которые попали в СИЗО через передачки.