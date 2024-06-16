Стало известно, как ножи и флаг ИГИЛ* попали в руки преступников, захвативших СИЗО

Флаг запрещённой ИГИЛ* мог под видом полотенец попасть к заключённым, которые сегодня захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Также на головах преступников были повязки с символикой группировки. Об этом сообщает источник SHOT.









Флаг и повязки, по предварительной информации, могли передать с посылкой родственники заключённых. Сейчас у них проводятся обыски. А заточки и ножи, которые оказались у террористов в момент нападения, они отобрали у других заключённых.

Также, по данным SHOT, обыски проводятся и в самом ростовском СИЗО-1, где были захвачены заложники. У заключённых ищут запрещённые предметы.