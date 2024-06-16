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16 июня, 16:11
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Стало известно, как ножи и флаг ИГИЛ* попали в руки преступников, захвативших СИЗО

SHOT: Флаг ИГИЛ* был передан преступникам в ростовском СИЗО под видом полотенец

Флаг запрещённой ИГИЛ* мог под видом полотенец попасть к заключённым, которые сегодня захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону. Также на головах преступников были повязки с символикой группировки. Об этом сообщает источник SHOT.

  • Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
    Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
  • Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
    Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
  • Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
    Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
  • Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT
    Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT

Один из шести уничтоженных преступников в ростовском СИЗО. Фото © Telegram / SHOT

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Флаг и повязки, по предварительной информации, могли передать с посылкой родственники заключённых. Сейчас у них проводятся обыски. А заточки и ножи, которые оказались у террористов в момент нападения, они отобрали у других заключённых.

Также, по данным SHOT, обыски проводятся и в самом ростовском СИЗО-1, где были захвачены заложники. У заключённых ищут запрещённые предметы.

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Напомним, сегодня утром двух сотрудников ростовского СИЗО-1 шестеро заключённых взяли в заложники. Они потребовали предоставить им машину, "зелёный коридор" и возможность улететь из страны. В итоге силовики начали штурм здания. Все шестеро преступников ликвидированы. Губернатор Ростовской области Василий Голубев назвал захват заложников провокацией и попыткой раскачать межнациональную тему. ГУ ФСИН пообещал, что проведёт проверку в отношении СИЗО и его сотрудников, чтобы установить, как у заключённых оказались ножи и флаги запрещённой ИГИЛ*.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Обложка ©

SHOT

Татьяна Миссуми
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